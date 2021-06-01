"Никаких обид на Луческу нет. Я его понимаю прекрасно, на тот момент я просто не дотягивал до основного состава Шахтера. Там была очень сильная обойма..

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Я благодарен Шахтеру, я был в лучшей академии Украины. Там были роскошные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за Шахтер и могу говорить о них только хорошее. Клуб мне очень многое дал", – сказал Малиновский в программе BurBuzz.

Напомним, Руслан начал профессиональную карьеру футболиста в 2011 году именно в Шахтере. За главную команду "горняков" полузащитник сборной Украины так и не сыграл ни одного официального матча.

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