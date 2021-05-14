"Я хочу сказать, что у Гасперини я многому научился. Я вырос за два года. Были разговоры, мол, чемпионат Бельгии намного слабее, а я сейчас сам понимаю, что действительно значительно слабее.

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Но я стараюсь прогрессировать и доказывать, что заслуживаю играть в чемпионате Италии. Это очень тяжелый чемпионат. Переход из Бельгии – шаг вперед, который сделал меня сильнее. Я считаю, что могу играть лучше и приносить еще больше пользы", – заявил Малиновский в эфире Youtube-программы Денисов Time.

Добавим, в нынешнем сезоне Серии А Руслан провел 34 поединка, в которых успел отметиться 7-ю голами и 11-ю голевыми передачами. В Аталанту Малиновский перебрался из Генка в 2019-м.

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