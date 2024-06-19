Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как команде надо отреагировать на результат матча 1-го тура Евро-2024, в котором "сине-желтые" проиграли Румынии (0:3).

"Это было на высоких тонах – 100%. То, о чем мы говорили в раздевалке после матча, осталось там. Самое главное то, что мы сказали в раздевалке, что надо над этим подумать и сделать правильные выводы.

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Считаю, что у нас есть очень опытные игроки, которые могут помочь младшим. Кто-то, как Андрей Ярмоленко, четвертое Евро играет. От капитана, ребят, что являются более опытными, мы услышали много "добрых" слов.

Эпизоды решают исход матча. Нам необходимо подтянуть внефутбольные моменты – больше желания, борьбы, командных действий", – сказал Малиновский во время пресс-конференции.

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