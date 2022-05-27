Малиновский – о последнем спарринге сборной Украины перед Шотландией: "Все ребята выложились на 100 процентов"
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от двустороннего спарринга национальной команды.
"Это один из моментов подготовки команды. Надо было дать хороший темп этой игре. Была высокая интенсивность. Завтра будем возобновляться и готовиться к матчу с Шотландией. Нас попросили отнестись к этой игре как к официальной, поэтому все ребята выложились на 100 процентов.
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Было много моментов. Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться. Может, какие-то тактические моменты отработать в обороне и атаке. Всё было нормально. В первом тайме было немного жарко, но во втором уже лучше", – поделился Малиновский в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.
Добавим, что двусторонняя игра завершилась вничью (1:1), отличились Яремчук и Довбик. Следующая игра сборной Украины – против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.
Сборная Украины сыграла последний спарринг перед матчем с Шотландией