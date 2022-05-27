"Это один из моментов подготовки команды. Надо было дать хороший темп этой игре. Была высокая интенсивность. Завтра будем возобновляться и готовиться к матчу с Шотландией. Нас попросили отнестись к этой игре как к официальной, поэтому все ребята выложились на 100 процентов.

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Было много моментов. Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться. Может, какие-то тактические моменты отработать в обороне и атаке. Всё было нормально. В первом тайме было немного жарко, но во втором уже лучше", – поделился Малиновский в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Добавим, что двусторонняя игра завершилась вничью (1:1), отличились Яремчук и Довбик. Следующая игра сборной Украины – против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла последний спарринг перед матчем с Шотландией