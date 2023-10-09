"Молодцы. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Давайте продолжать так же.

Феерия Жиру-вратаря в видеообзоре матча Дженоа – Милан

Спасибо фанатам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Дженоа в драматическом поединке с удалениями обоих голкиперов пропустила единственный гол от Милана в конце встречи. Руслан вышел в старте и провел на поле 68 минут.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера