Малиновский – о поражении от Милана: "Дженоа на правильном пути"
10:04 - Читати українською
Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча 8-го тура Серии А против Милана (0:1).
Кристиан Пулишич 87’
Майк Меньян 90+9’
87’ Кристиан Пулишич
90+9’ Майк Меньян
"Молодцы. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Давайте продолжать так же.
Феерия Жиру-вратаря в видеообзоре матча Дженоа – Милан
Спасибо фанатам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Дженоа в драматическом поединке с удалениями обоих голкиперов пропустила единственный гол от Милана в конце встречи. Руслан вышел в старте и провел на поле 68 минут.
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