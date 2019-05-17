Малиновский – о чемпионстве Генка: Будем праздновать сегодня и, конечно, завтра

Полузащитник Генка Руслан Малиновский поделился эмоциями после того, как его команда стала чемпионом Бельгии.

"Я считаю, мы действительно заслуживаем этот титул. Тренер сделал нас настоящей командой. Мы как семья, даже те, кто не всегда играет. Мы собираемся отпраздновать трофей сегодня, и, конечно же, завтра", – цитирует Малиновского metrotime.be.

Чемпионский матч Малиновского в видеообзоре Андерлехт – Генк – 1:1

Отметим, что Генк стал чемпионом Бельгии за тур до завершения первенства. Для команды это уже четвертый титул. Последний раз Генк выигрывал бельгийскую Суперлигу в 2011 году.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл 38 матчей за свой клуб, в которых забил 13 голов.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства