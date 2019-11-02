Малиновский – лучший игрок октября в Аталанте

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский победил в опросе среди болельщиков команды из Бергамо.

Новичок Аталанты в финальном опросе на лучшего игрока октября опередил Луиса Муриеля. За украинца свои голоса отдали 90% опрошенных, информирует официальный твиттер итальянского клуба.

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Отметим, что в октябре Малиновский сыграл за Аталанту 5 матчей. Украинец отметился голом в игре против Манчестер Сити в Лиге чемпионов (1:5), а также получил положительные отзывы от специалистов и болельщиков после голевой феерии с Лацио (3:3).

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