toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Малиновский – лучший игрок октября в Аталанте

13:16 97 Читати українською
Малиновский – лучший игрок октября в Аталанте
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский победил в опросе среди болельщиков команды из Бергамо.

Новичок Аталанты в финальном опросе на лучшего игрока октября опередил Луиса Муриеля. За украинца свои голоса отдали 90% опрошенных, информирует официальный твиттер итальянского клуба.

Малиновский мог оказаться в Наполи, – агент украинца

Отметим, что в октябре Малиновский сыграл за Аталанту 5 матчей. Украинец отметился голом в игре против Манчестер Сити в Лиге чемпионов (1:5), а также получил положительные отзывы от специалистов и болельщиков после голевой феерии с Лацио (3:3).

Аталанта бомбить Серію А, але провалюється в ЛЧ – Шахтар і його суперники використали слабке місце команди Маліновського

blog_ava
Цитаишвили: Если бы я остался в Барселоне, то не стал бы чемпионом мира
08:52
476
Теги
Италия Луис Муриэль Луис Муриэль Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук