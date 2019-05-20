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Малиновский – лучший игрок Генка в сезоне 2018/19

20 мая 15:15 211 Читати українською
Малиновский – лучший игрок Генка в сезоне 2018/19
Малиновский – лучший игрок Генка

Болельщики Генка признали полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского лучшим игроком команды в чемпионском сезоне.

Фанаты Генка выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2018/19. Им стал украинец Руслан Малиновский, за которого проголосовали большинство болельщиков, информирует официальный сайт клуба.

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Фанаты оценивали игроков после каждого матча Генка, а победитель определился по окончании сезона по сумме набранных баллов. Вторым в опросе стал Мбвана Саматта, третьим – Себастьян Деваст.

26-летний полузащитник провел блестящий сезон и стал одним из главных творцов чемпионства Генка. В активе хавбека сборной Украины 13 голов и 12 ассистов в 37 матчах чемпионата.

Напомним, ранее Малиновский занял второе место в голосовании за лучшего футболиста сезона в Бельгии. Недавно появилась информация об интересе к украинцу московского Спартака.

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Главное Украинцы за рубежом футбольные фанаты Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
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