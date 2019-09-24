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Малиновский – лидер в сборной Украины, настоящая личность, – Гасперини отметил прогресс хавбека

16:55 95 Читати українською
Малиновский – лидер в сборной Украины, настоящая личность, – Гасперини отметил прогресс хавбека
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Накануне матча против Ромы главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о состоянии некоторых подопечных, среди которых и Руслан Малиновский.

 

"Матч станет испытанием для обеих команд. Наша команда пройдет проверку перед матчем против Шахтера в Лиге чемпионов: Рома играет в футбол, который похож на игру украинской команды.

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Прямо сейчас Малиновский пробивается в состав Аталанты. Он важный игрок в своей сборной, лидер. Руслан – настоящая личность, он хорошо знал, как вписаться в наш коллектив", – приводит слова Гасперини ITA Sport Press.

Напомним, матч между Аталантой и Шахтером во втором туре Лиги чемпионов состоится 1 октября.

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