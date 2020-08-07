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Малиновський – это маленький Месси, – экс-руководитель академии Шахтера

15:33 - Читати українською
Малиновський – это маленький Месси, – экс-руководитель академии Шахтера
Руслан Малиновский / Getty images

Бывший руководитель академии донецкого Шахтера Александр Фундерат поделился мнением о полузащитнике Аталанты Руслане Малиновском, который является воспитанником "горняков".

"Малиновский – это маленький Месси вне штрафной площадки. Он ломал ворота уже в 18 лет. Еще час после тренировки он занимался ударами с места, во время бега, на ходу. Гол Ювентусу – следствие этих тренировок. Руслан – открытие Серии А. Надеюсь, станет открытием и в Лиге чемпионов.

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Малиновский – не Иличич, его дальние удары я заметил на первых тренировках. Если бы я был менеджером Манчестер Сити или Реала, я бы отправил скаута посмотреть матчи Аталанты, потому что у этого парня есть все. Некоторые сравнивают его с Недведом, но я не согласен. Для меня у него что-то есть от Синиши Михайловича.

Я всегда говорил Руслану не бить по воротам. Он пытался наносить удары с любой позиции, из-за крик я потерял голос, но он был прав. Я помню матчи, в которых мяч два или три раза попадал в сетку после неуловимых ударов из-за пределов штрафной", – цитирует Фундерата Сalcio Аtalanta со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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Италия Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Александр Фундерат
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