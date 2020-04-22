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Маленький сын Реброва празднует День рождения – супруга тренера поделилась милым фото

17:01 37 Читати українською
Маленький сын Реброва празднует День рождения – супруга тренера поделилась милым фото
Сергей Ребров с женой и сыном / Instagram Анны Ребровой

22 апреля – праздничный день для семьи Сергея Реброва. Его сыну Александру исполнилось 2 года.

Семья Ребровых поздравила своего младшего сына Александра, которому сегодня исполнилось 2 года. Это третий ребенок Сергея Станиславовича.

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"Мой сыночек, сегодня тебе 2 годика! С Днем рождения, мой родной! Ты – лучик тепла и света! Будь самим счастливым", – написала жена Реброва в Instagram.

День рождения Саши семья празднует в Будапеште, так как Ребров и его близкие не покидали Венгрию на время карантина.

Напомним, Александр – второй сын Сергея и Анны, также супруги воспитывают 4-летнего Никиту. У Реброва еще сын от первого брака – в прошлом году Дмитрию исполнилось 20.

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