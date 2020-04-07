"Маленький Ребров перепрыгнул высоченного британца": экс-форвард вспомнил первый гол за сборную Украины

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Сергей Ребров рассказал об эмоциях, которые испытывал после первого забитого мяча в форме "сине-желтых".

"Перед стартом отборочного турнира чемпионата мира 1998 года у нас было несколько спаррингов, и я принял участие в двух из них – против Турции (2:3) и Литвы (5:2). Матч с литовцами в прессе преподносили как генеральную репетицию перед игрой в Северной Ирландии. Помню, что вышел во втором тайме и отдал голевой пас.

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В Белфасте Йожеф Сабо не стал особо ничего менять, и снова выпустил меня на замену. Тот матч я, конечно, запомнил, ведь забил тогда свой первый гол за сборную Украины. Мы разыграли штрафной, Виктор Скрипник сделал хорошее забегание и подал с фланга, а я удачно пробил головой. Все тогда говорили, что маленький Ребров перепрыгнул высоченного британца.

Но важно, что меня это совсем не удивило. Я и потом часто забивал со второго этажа, это мне дано от природы – хороший прыжок, хороший выбор позиции. Считаю, чтобы выиграть мяч головой, нужно, прежде всего, выбрать правильную точку и вовремя выпрыгнуть – и тогда у тебя есть хорошие шансы, несмотря на рост. Так и произошло в матче с Северной Ирландией. Я был безумно рад этому голу", – вспомнил Ребров в интервью Команда№1.

Напомним, Сергей дебютировал за национальную сборную Украины 27 июня 1992 в игре против сборной США. Последний поединок за "сине-желтых" провел 6 сентября 2006 против Грузии (3:2). Всего за карьеру Ребров сыграл 75 матчей и забил 15 голов.

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