Марсель проиграл Ренну в матче 1-го тура Лиги 1, несмотря на то, что большую часть встречи провел в большинстве. Единственный гол был забит на 90+1-й минуте.

Ренн в меньшинстве обыграл Марсель с голом на 90+1-й минуте – фанаты отметились скандальным баннером

Как информирует RMC Sport, игроки Олимпика повздорили в раздевалке после этого поражения. "Было разочарование, вспышки гнева, несколько обменов репликами, но ничего такого, что меня удивило", – сообщил источник.

Переводчик главного тренера Марселя Роберто Де Дзерби заявил в раздевалке на французском: "Нас одолевают на поле, а мы бьемся друг с другом. Знаете, что это значит? Что у нас маленькие яйца. В Марселе нам нужны большие".

Сам Де Дзерби продолжил высказывание переводчика: "Это последний раз, когда такое произошло".

