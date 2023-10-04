"Критика? Честно, мне кажется, что даже после такой игры это останется. И ничего не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди. Но мы будем только улучшаться, надеюсь. Доволен ли собой? Конечно, что да. Но больше всего доволен командой.

Антверпен – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Разные таймы... Могу сказать только одно – во втором тайме был Шахтер и была команда. Мы перевернули игру, сделали этот камбэк вместе с командой и штабом. Болельщики, которых было много, нам очень помогли. Эмоции от первых голов в еврокубках? Это, знаете, маленькая мечта – забить первые голы, получить награду лучшему игроку матча.

Шахтер вернулся? Я надеюсь. Надеюсь, что будем в каждой игре показывать такой футбол, как сегодня во втором тайме. Честно, в перерыве мы просто собрались и поговорили, как будем играть. Просто во втором тайме перевернули игру тем, что, может, Антверпен немного расслабился. Может, и они поняли, что могут играть проще. Во втором тайме мы просто побежали, понимали, что уже нам больше нечего терять. Проиграем 0:2, только победа нужна.

Эмоции от последних минут? Конечно, надежда всегда на вратаря. Думаю, он сегодня сыграл очень важный матч, помог нашей команде. Потому что такие пенальти вратарскими глазами отбиваются", – приводит слова Сикана Tribuna.

Напомним, что именно Данило стал героем встречи с Антверпеном (3:2) – нападающий оформил дубль, принеся первую победу "горнякам" в Лиге чемпионов 2023/24.

Шахтер перестрелял Антверпен в сумасшедшем матче ЛЧ – Ракицкий привез и исправился, дубль Сикана, пенальти на 90+7