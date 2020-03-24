toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Мальдини прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом

00:16 1 Читати українською
Мальдини прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом
Паоло Мальдини / ФК Милан

Легенда Милана Паоло Мальдини рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом.

"Хочу поблагодарить всех людей, которые в социальных сетях выразили любовь и заботу обо мне и моем сыне. Мы в порядке. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус.

Легендарный Терим подхватил коронавирус – тренер Галатасарая обратился к болельщикам

Также хочу поблагодарить всех медицинских работников, гражданские службы и правоохранительные органы, которые противостоят этой чрезвычайной ситуации с максимальным профессионализмом и необычайной смелостью. Вы в очередной раз заставили меня гордиться тем, что я итальянец. Еще раз спасибо", – сказал Мальдини в видеообращении в инстаграме.

Отметим, что легендарный защитник "россонери" и его сын стали первыми и пока единственными представителями Милана, которые заразились COVID-19.

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020

blog_ava
Ла Лига приняла официальное решение относительно чемпионата Испании в условиях коронавируса
23 марта
627
Теги
Италия Паоло Мальдини Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини коронавирус Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
18
час
:
38
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук