Мальдини прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом

Легенда Милана Паоло Мальдини рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом.

"Хочу поблагодарить всех людей, которые в социальных сетях выразили любовь и заботу обо мне и моем сыне. Мы в порядке. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус.

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Также хочу поблагодарить всех медицинских работников, гражданские службы и правоохранительные органы, которые противостоят этой чрезвычайной ситуации с максимальным профессионализмом и необычайной смелостью. Вы в очередной раз заставили меня гордиться тем, что я итальянец. Еще раз спасибо", – сказал Мальдини в видеообращении в инстаграме.

Отметим, что легендарный защитник "россонери" и его сын стали первыми и пока единственными представителями Милана, которые заразились COVID-19.

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