Мальдини прокомментировал слухи об отставке Джампаоло после провального старта Милана в чемпионате Италии

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини не подтвердил возможное увольнение главного тренера команды Марко Джампаоло.

"Мы выбрали тренера и будем защищать его. Мы знали, что в начале сезона могут возникать проблемы, хотя, конечно, не ожидали четыре поражений в шести матчах.

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Качество игры также следует признать неудовлетворительным. Нужно время. Сейчас ситуация может выглядеть как тоннель без света в конце, но, как сказал наш тренер, выход возможен только при усердной работы над ошибками", – цитирует легенду Милана Goal.com.

52-летний Джампаоло возглавил Милан летом этого года, заменив Дженнаро Гаттузо. После шести туров в Серии А "россонери" находятся на 16-м месте.

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