Итальянская пресса активно пишет, что Милан работает над трансфером звезды Фиорентины. Якобы "россонери" даже сбили цену до 40 млн евро. А La Gazzetta dello Sport даже посвятила этому событию передовицу.

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Однако Мальдини в комментарии Football Italia все возразил: "Федерико – один из лучших талантов Италии. Однако никаких переговоров нет и не было".

Ранее сообщалось, что вместе с Кьезой Милан пытался выкупить у Фиорентины защитника Николу Миленкович. За "серба" ​​фиалки тоже просят 40 млн. Интересно, что ранее Кьезу оценивали в 70 миллионов евро.

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