Одним из претендентов на молодого форварда "россонери" является Реал, который якобы готов выложить за него 120 млн евро. Но, похоже, деньги не убедят миланцев продать свою звезду.

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"Считаем Леау неприкосновенным. Он не продается. Вместе с тем мы будем работать над тем, чтобы подписать трех топовых игроков, чтобы попытаться начать победный цикл", – сказал Мальдини в интервью GdS .

Сезон 2021/22 был для Рафаэля просто отличным: в 42 матчах забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач, а также был признан MVP Серии А.

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