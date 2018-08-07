Мальдини: Милан не будет тратить бешеные деньги на трансферы

Легенда Милана Паоло Мальдини, который вернулся в клуб на пост директора по стратегическому развитию, поделился мыслями о трансферной политике клуба.

"Все знают последние результаты команды – мы второй год подряд финишировали шестыми. Безусловно, нам нужно становиться лучше.

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Я только пришел в команду, в ближайшие дни мы получим больше информации о трансферном рынке. Первоочередная задача – оставаться в пределах параметров финансового фэйр-плей, поэтому безумных расходов не будет", – цитирует Мальдини Football Italia.