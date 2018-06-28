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Мальдини: Между Роналду и Месси я всегда выбираю аргентинца

07:30 8 Читати українською
Мальдини: Между Роналду и Месси я всегда выбираю аргентинца
Паоло Мальдини / Фото: соцсети

Бывший футболист Милана и сборной Италии Паоло Мальдини заявил, что считает нападающего аргентинской национальной команды и Барселоны Лионеля Месси лучше форварда сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду.

По мнению Мальдини, у Месси есть особый стиль, сообщает Mundo Deportivo.

"Между Криштиану Роналду и Лионелем Месси я всегда выбираю аргентинца. Он проходит, сам создает моменты.

У Месси есть особый стиль, который мне нравится. В данном вопросе у меня никогда не возникает сомнений", – сказал Мальдини.

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" только 1

Теги
ЧМ 2018 Паоло Мальдини Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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