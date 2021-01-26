"Шевченко чувствует себя более уверенно и авторитетно. В тренерском штабе хорошо распределены роли. Моя роль – тактик-аналитик. Я изучаю детали. Тассотти поддерживает равновесие. Он хороший советчик с неоценимым опытом. Шовковский – человек, который много общается с игроками, он близок с ними.

"Думал, Шевченко спит, а он через минуту перезвонил": как победный план против Испании родился в 5 утра

Все это координирует Шевченко. Считаю, распределение функций хорошо работает. Если игроки хотят поговорить о тактике – они придут ко мне. Если речь о физподготовке – к Баштовому или Адзалину. Если о личном – идут к Шовковскому. Если разговор о серьезных вещах – к нашему лидеру Шевченко.

Игроки понимают роли в нашем тренерском штабе. Шевченко прогрессировал именно в этом – в линии компетенции каждого. Он лидер внутри группы", – сказал Малдера для Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, в отборе к квалификации к ЧМ-2022 сборная Украины поборется с Францией, Финляндией, Казахстаном, Боснией и Герцеговиной.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто