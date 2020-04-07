Малдера раскрыл секрет успеха Шевченко во главе сборной Украины

Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины, рассказал, почему Андрей Шевченко так успешно работает с "сине-желтыми".

"Он – трудяга. Такой же, каким был футболистом. У меня сложилось отличное впечатление от нашего сотрудничества. Возможно, потому, что четыре года назад Шевченко хотел работать именно со мной и Мауро Тассотти.

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Андрей много слушает, анализирует и принимает решение. Он буквально заражает всех в команде своими идеями. Он всегда пытается совершенствоваться. Конечно, Шевченко многому научился у своих бывших наставников. Он уделяет много времени деталям, и всегда следит за тем, как работают его футболисты. Мы же, в свою очередь, предоставляем ему данные, которые позволяют увидеть более полную картину", – поделился Малдера в комментарии Milannews.it.

Напомним, Малдера присоединился к тренерскому штабу сборной Украины в 2016 году. Ранее он работал в Милане.

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