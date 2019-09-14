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Малдера: Рад, что Шевченко выбрал именно меня аналитиком сборной Украины

15:11 23 Читати українською
Малдера: Рад, что Шевченко выбрал именно меня аналитиком сборной Украины
Андреа Малдера и Андрей Шевченко / УАФ

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера поделился впечатлениями от работы в национальной команде.

"Работа в сборной Украины? Это очень большая мотивация, как в плане профессионального опыта, так и жизненного, ведь работа за границей всегда отличается.

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Когда я начинал в 2009 году, аналитика была совсем другая, туманная, но сегодня эта специальность признана на мировом уровне, во всех клубах есть хотя бы один такой специалист. Я очень рад, что Андрей Шевченко выбрал для работы в сборной Украины именно меня", – цитирует Малдеру FootBoom.

В последних матчах сборная Украины разгромила Литву (3:0) в матче отборочного цикла Евро-2020, а также выдала феерический камбэк в товарищеском поединке против Нигерии (2:2).

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