Малдера оценил перспективы Шевченко как тренера

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера рассказал о работе в команде украинского наставника.

"Прежде всего, несмотря на свое положение в мировом футболе, Андрей очень скромный парень. Он тот, кто хочет освоить эту новую роль. В его случае, важно понимать, что быть тренером – это другая работа. Такой умный человек, как он, должен уметь дополнять навыки футболиста необходимыми для того, чтобы стать хорошим менеджером.

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Работа в национальной команде помогает, потому что у вас больше времени по сравнению с клубом, меньше матчей, и легче справляться с давлением и анализировать вещи с более ясной головой.

В то же время, если вы играете реже, вы учитесь медленнее. Но Шевченко очень молодой и был прав, начав тренерскую карьеру со своей национальной сборной, где он чувствует себя защищенным благодаря своим достижениям игрока.

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Но я уверен в его успехе, потому что он очень талантливый, очень скромный и очень хочет учиться – все важные факторы в развитии тренера", – приводит слова Маледры SportArena со ссылкой на Wyscout.