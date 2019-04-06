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Малага с Селезневым проиграла Гранаде – украинец получил средний балл в команде

21:08 2 Читати українською
Малага с Селезневым проиграла Гранаде – украинец получил средний балл в команде
Гранада победила Малагу Селезнева

В матче 33-го тура Сегунды Гранада минимально одолела Малагу. Евгений Селезнев отыграл второй тайм.

Чемпионат Испании. Сегунда, 33 тур

Малага – Гранада – 1:0

Гол: Пуэртас, 5

Удаление: Н'Диайе, 47

Малага минимально проиграла Гранаде в центральном матче 33-го тура испанской Сегунды, пропустив единственныйй гол уже на 5-й минуте игры.

Евгений Селезнев появился на поле сразу после перерыва, однако не помог "анчоусам" избежать поражения. Весь матч отыграл Густаво Бланко Лещук, принадлежащий Шахтеру.

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Селезнев получил от SofaScore оценку 6.7 – средний балл в команде. Украинец нанес один неточный удар по воротам, выиграл 2 из 5 единоборств и отдал 8 передач (точность – 88%).

Гранада набрала 61 очко и занимает 2 место. У Малаги 4 позиция (55 пунктов).

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