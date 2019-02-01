Малага с Бланко Лещуком в старте и Селезневым в запасе играет против Альмерии – прямая видеотрансляция

Малага Евгения Селезнева в 24-м туре Сегунды встречается с Альмерией. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Смотрите трансляцию матча на Youtube.

Новичок Малаги Евгений Селезнев пока не получает места в стартовом составе, но стабильно выходит на замену. Поединок с Альмерией украинский форвард также начинает в запасе андалусийцев – с первых минут играет экс-нападающий Шахтера и Карпат Густаво Бланко Лещук.

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Малага занимает текущее второе место в Сегунде и претендует на прямой выход в Примеру. От лидера Гранады "анчоусов" отделяет лишь одно очко – сегодняшняя победа выведет их на вершину турнирной таблицы.

Малага – Альмерия: прямая трансляция