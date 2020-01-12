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Малага официально уволила тренера из-за интимного видео

12 января 09:56 234 Читати українською
Малага официально уволила тренера из-за интимного видео
Виктор Санчес / Фото из открытых источников

Громкий скандал с участием главного тренера Малаги Виктора Санчеса закончился отставкой.

Руководство Малаги официально разорвало контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом. 43-летнего испанского специалиста уволили из-за интимного видео, на котором испанец демонстрирует свои гениталии.

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Напомним, 8 января руководство испанского клуба отстранило тренера от исполнения обязанностей до окончания расследования. Тогда Санчес на своей странице в социальной сети Твиттер заявил, что стал жертвой вымогателей, а к расследованию уже привлечена полиция.

"Клуб Малага приложил все усилия, чтобы попытаться разрешить ситуацию мирным путем. Однако добиться взаимопонимания не удалось. Таким образом, Малага приняла решение об увольнении тренера из-за дисциплинарных причины, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный клубу в результате недавних событий", – сообщает официальный сайт клуба.

К слову, Санчес возглавил Малагу в апреле 2019 года. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен помощник Санчеса – Серхио Пелликер.

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Испания Сегунда Ла Лига Виктор Санчес Виктор Санчес Малага Малага
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