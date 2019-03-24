Малага без Селезнева одолела Химнастик – первая победа команды украинца за 4 матча

Состоялся поединок 31 тура Сегунды между Химнастиком и Малагой.
Чемпионат Испании, Сегнда, 31 тур
Химнастик – Малага – 0:1
Гол: Пачеко, 73
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В 31 туре Сегунды Химнастик принимал Малагу. Украинский нападающий Евгений Селезнев не попал в заявку команды из-за сотрясения мозга, которое футболист получил в прошлом поединке.
Зато на поле с первых минут вышел арендованный у Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук, который провел в составе Малаги полный матч.
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Команды долго не могли забить, но на семьдесят третьей минуте поединка Пачеко отличился единственным голом в матче, что принесло Малаге победу со счетом 1:0.
После этой победы команда украинца поднялась на 4 место в турнирной таблице Сегунды и имеет в активе 54 очка.