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Мактоминай рассказал, кем из великих хавбеков вдохновляется

12:59 21 Читати українською
Мактоминай рассказал, кем из великих хавбеков вдохновляется
Скотт Мактоминай / Rex Features

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай признался, чья игра вдохновляет его на самосовершенствование.

"Хотя я достаточно силен и хорошо бегаю, но мне нужно больше подключаться к атакам. Я должен разрывать линии соперника, как это делает Погба, проникать в штрафную и создавать возможности.

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Нам всегда необходим баланс – один идет вперед, другой остается позади. Для полузащиты это очень важно. Есть несколько потрясающих примеров box-to-box. Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Рой Кин были невероятно хороши в своих прорывах. Я вижу важным продолжать смотреть подобные видеонарезки, заставляю ребят присылать мне их для анализа как можно чаще", – цитирует хавбека Goal.

В нынешнем сезоне Скотт Мактоминай провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и оформил 1 ассист.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Зинедин Зидан Скотт Мактоминай Скотт Мактоминай Рой Кин Рой Кин Патрик Виейра Патрик Виейра
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