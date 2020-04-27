Мактоминай признался, что мог покинуть Манчестер Юнайтед

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай вспомнил период, когда мог покинуть ряды "красных дьяволов".

"Где-то года полтора назад была возможность аренды. Велись разговоры, что у меня появится шанс, когда потом кто-то уйдет.

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Историй, когда ребята шли в аренду или что-то вроде этого, немало. Я, однако, всегда считал, что этот вариант не для меня. Я всегда стремился проявить себя здесь для начала, а уйти куда-то, если что-то не сложится", – цитирует хавбека официальный сайт МЮ.

Отметим, что Скотт Мактоминай дебютировал в первой команде "красных дьяволов" в конце сезона 2016/17. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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