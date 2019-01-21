Мактоминай подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

22-летний полузащитник "красных дьяволов" продолжит свои выступления на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед на официальном сайте сообщил о продолжении сотрудничества со Скоттом Мактоминаем. Хавбек подписал с манкунианским клубом контракт, который рассчитан до июня 2023 года с возможностью пролонгации еще на один год.

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Ранее сообщалось, что Мактоминай может поехать в шотландский Селтик на правах аренды, однако наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заблокировал этот переход, заверив, что он рассчитывает на игрока.

В текущем сезоне Скотт сыграл 8 матчей в составе "красных дьяволов". Шесть поединков под руководством Моуринью и два матча уже при Сульшере.

К слову, Мактоминай является воспитанником академии Манчестер Юнайтед. Экс-тренер Жозе Моуринью был большим поклонником таланта хавбека и даже назвал Скотта лучшим футболистом сезона в составе манкунианцев.

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