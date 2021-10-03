Главный тренер полтавчан Юрий Максимов отметил огрехи своей команды в матче 10-го тура УПЛ против Ингульца (3:0) и похвалил соперника.

"Мы старались, играли в пас, мы готовились к Ингульцу. Четыре замены сделали во втором тайме, чтобы освежить игру. Вышли другие футболисты, поскольку надо было быстро перестраиваться, но контроль мяча сохранили.

Ворскла – Ингулец – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я считаю, что игра была до первого гола. Кто забил, тот бы и выиграл. И мы забили первыми.

Ингулец – сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках, у них организованная защита. Немного агрессии нам не хватало, смелости впереди. Мы выдержали, забили. Где расслабились, поверили в себя и потом еще второй, и третий забили", – сказал Максимов в комментарии УПЛ ONLINE.

Напомним, после 10-го тура Ворскла в турнирной таблице УПЛ поднялась на третье место, набрав 21 очко, Ингулец с 8-ю пунктами – двенадцатый.

Ворскла разгромила Ингулец, вернувшись на третью строчку в турнирной таблице