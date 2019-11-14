Максимов возглавит Ворсклу, – СМИ

Новым главным тренером полтавской Ворсклы может стать бывший полузащитник сборной Украины Юрий Максимов.

Руководство полтавчан определилось с заменой Виталию Косовскому, сообщает телеканал "Футбол 1".

Косовский уволен с должности наставника Ворсклы

По информации источников канала, новым наставником Ворсклы станет Юрий Максимов. Экс-хавбек Днепра, Динамо, Вердера и сборной Украины имеет значительный опыт работы тренером. 50-летний специалист ранее работал с киевским ЦСКА, Оболонью, Кривбассом, донецким Металлургом, русском Мордовией, казахским Таразоми азербайджанской Кешлой. Без работы Максимов находится с лета 2018 года.

Напомним, что в четверг боссы Ворсклы отправили в отставку тренерский штаб из-за неудовлетворительных результатов. Также стало известно, что экс-наставник Зари Юрий Вернидуб мог возглавить Ворсклу, но отказал горожанам.

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