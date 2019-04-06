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Максимов: В Украине осталось только две команды

6 апреля 23:12 58 Читати українською
Максимов: В Украине осталось только две команды
Юрий Максимов / metallurg.donetsk.ua

Известный украинский тренер Юрий Максимов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтера и Динамо.

 

"В Украине только две команды и осталось. Раньше было четыре команды, еще Металлист и Днепр, которые были одного уровня с Шахтером и Динамо. Хотелось, чтобы такие команды были и сейчас, но их нет.

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Поэтому конечно, этот матч можно считать финалом и победитель этого противостояния с большой вероятностью выиграет Кубок Украины.

Если в Динамо сохранится этот состав, то с каждым годом киевская молодежь будет добавлять и играть все лучше. И вот как раз через такие игры молодые ребята набираются опыта.

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Для меня не принципиально, кто выиграет. Главное, чтобы пришло много зрителей на стадион, и игра была яркой, зрелищной, с большим количеством забитых голов", – сказал Максимов в комментарии Террикон.

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Юрий Максимов Шахтер - Динамо Киев
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