Максимов: В Украине осталось только две команды

Известный украинский тренер Юрий Максимов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтера и Динамо.

"В Украине только две команды и осталось. Раньше было четыре команды, еще Металлист и Днепр, которые были одного уровня с Шахтером и Динамо. Хотелось, чтобы такие команды были и сейчас, но их нет.

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Поэтому конечно, этот матч можно считать финалом и победитель этого противостояния с большой вероятностью выиграет Кубок Украины.

Если в Динамо сохранится этот состав, то с каждым годом киевская молодежь будет добавлять и играть все лучше. И вот как раз через такие игры молодые ребята набираются опыта.

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Для меня не принципиально, кто выиграет. Главное, чтобы пришло много зрителей на стадион, и игра была яркой, зрелищной, с большим количеством забитых голов", – сказал Максимов в комментарии Террикон.