Максимов своеобразно отреагировал на трансферный бан Ворсклы
25 апреля 16:48 - Читати українською
Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал запрет регистрировать новых игроков.
"Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо", – сказал Максимов в комментарии Українському футболу.
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Напомним, Ворскле запрещено регистрировать новых игроков в течение 3 следующих трансферных окон.
После 25-ти туров полтавчане идут в турнирной таблице УПЛ на 14-й строчке, имея в своем активе 21 очко.
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