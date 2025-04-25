"Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо", – сказал Максимов в комментарии Українському футболу.

Ворскла получила трансферный бан – известна продолжительность наказания, команда борется за выживание в УПЛ

Напомним, Ворскле запрещено регистрировать новых игроков в течение 3 следующих трансферных окон.

После 25-ти туров полтавчане идут в турнирной таблице УПЛ на 14-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание