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Максимов: Сборной Украины пора забыть такие понятия, как "карлики" и "поставщики очков"

22:22 39 Читати українською
Максимов: Сборной Украины пора забыть такие понятия, как "карлики" и "поставщики очков"
Юрий Максимо / Footboom

Экс-игрок сборной Украины Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Выиграли, забили два гола – это уже хорошо, пусть даже один из них Люксембург "привез" себе. Мораес сыграл первый полный матч, что-то пытался создать. Но судить по первой игре однозначно трудно, только время покажет, что реально способен дать этот игрок сборной.

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Нужно понять, что все сборные уже давно ушли вперед, и стоит забыть такие понятия, как "карлики", "поставщики очков" и так далее. Нет уже "Люксембургов", "Лихтенштейнов", надо выбросить из головы все эти стереотипы, это не те команды, которым ранее забивали по 5-6 голов.

Не было никаких сомнений, что с Португалией будет гораздо легче, ведь там задача была четко придерживаться оборонительной установки, играть на разрушение, не давая при этом сыграть сопернику. Здесь же, наоборот, надо было забивать, действия должны были нести конструктивный характер. Проходных команд уже просто нет, забивать трудно абсолютно всем.

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Пока сборной не хватает стабильного состава, как говорится, костяка. Здесь уже тренерский штаб будет искать, наигрывать, им виднее, что и как. В то же время, в играх вырисовываются осмысленные фрагменты, с Португалией, считаю, сыграли очень хорошо, и за игру с Люксембургом не должно быть стыдно. Повторюсь, времена футбольных "карликов" прошли, важно об этом помнить", – цитирует Максимова Footboom.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Люксембург - Украина Юрий Максимов
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