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Максимов рассказал о взаимоотношениях с Михайличенко накануне финала Кубка Украины

13:42 - Читати українською
Максимов рассказал о взаимоотношениях с Михайличенко накануне финала Кубка Украины
Юрий Максимов / фото ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов вспомнил свой дебют в сборной Украины и связь с нынешним руководителем Динамо Алексеем Михайличенко.

 

"В первом своем матче за сборную Украины поменял Михайличенко. Это было в Беларуси наверное в 1991 году. Вышел вместо него и сравнял счет 1:1 сыграли.

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У нас с Санычем вообще все супер. Я его на пятидесятилетие приглашал. Мы встретимся, обнимемся и поговорим на любую тему. Среди футбольного движения мы всегда как-то вместе появляемся", – поделился Максимов в комментарии Великому футболу.

Напомним, Динамо Михайличенко встретится с Ворсклой Максимова уже завтра, 8 июля, в финале Кубка Украины. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла Юрий Юрий Максимов Алексей Алексей Михайличенко
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