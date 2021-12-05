"Спасибо Ризныку! Самое главное, что он был в свое время нападающим, потому и играет хорошо ногами и может читать форвардов.

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Потом стало тяжело бегать и пошел вратарем", – сказал Максимов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, 22-летний вратарь полтавчан в этом сезоне потянул пять одиннадцатиметровых, установив новую планку для голкиперов УПЛ. Ранее Ризнык отразил пенальти в матчах с Вересом, Металлистом 1925, Колосом и СК Днепр-1.

Интересно, что этот рекорд держался с 1994 года: тогда голкипер Кривбасса Валерий Воробьев в течение двух месяцев (апреля и мая) взял четыре удара с точки – от Динамо (дважды в одном матче), запорожского Металлурга и Таврии.

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