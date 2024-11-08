"Мы понимали, что у нас совсем другой чемпионат – мы боремся за выживание. Сегодня, как говорят, была игра за 6 очков. Ребята старались. Самое главное, что они бьются.

Дебютная победа Максимова в видеообзоре матча Черноморец – Ворскла

Где-то нам не повезло с Вересом – на последних минутах пропустили, сыграли 2:2, с Колосом – сами себе забили. Сегодня фарт вернулся.

Я ребят очень благодарю за их старания, за их ситуацию в турнирной таблице. Только благодарность. Я боялся, чтобы мы на последних минутах не пропустили гол, потому что когда ведешь, команда садится на своей половине поля и хочет удержать счет.

У нас в первом тайме было много моментов, а мы ни одного удара не сделали. Все хотели как-то завести мяч в штрафную площадку, пробросить на "пятачок" – мы же не в хоккей играем. С Колосом тоже 0 ударов по воротам. Я не понимаю, почему так. Надо бить по воротам, тогда придут голы", – сказал Максимов в комментарии сказал Максимов в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 13-ти туров Ворскла набрала 13 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на десятой строчке.

Ворскла победила Черноморец, остановив 10-матчевую безвыигрышную серию