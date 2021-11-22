"Понятно, что среди сеяных все сильные команды. Когда они сильные – еще больше настраиваются. Просто Россия попала туда. Было бы интересно с ними сыграть, конечно.

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Просто не понимаю, как они попали в эту первую шестерку. Они там по раскладу должны быть ниже и попали туда. Развели чисто, чтобы... Понятно, что из-за политических. Не знаю, можно ли уже не разводить. Надо спрашивать, люди сидят там", – сказал Максимов в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, по итогам группового этапа отбора на ЧМ-2022, сборная Украины пробилась в плей-офф, где будет среди несеянных команд. Жеребьевка состоится 26 ноября. 12 европейских сборных претендуют только на три путевки, оставшиеся вакантными.

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