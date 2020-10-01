Руководство полтавской команды осталось довольно работой своего коуча и поспешило пролонгировать с ним сотрудничество.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов продлил соглашение с полтавским клубом, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Новый контракт 51-летнего наставника рассчитан до конца мая 2022 года.

Напомним, Максимов возглавил Ворсклу 15 ноября 2019 года. В прошлом сезоне он сумел пробиться со своей командой в финал Кубка Украины, где полтавчане лишь в серии послематчевых пенальти уступили киевскому Динамо.

В текущем чемпионате Украины Ворскла, после четырех туров, делит в турнирной таблице УПЛ первое-второе места с подопечными Луческу – у обеих команд по десять набранных очков.

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