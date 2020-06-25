Максимов признался, что сказал Исенко перед полуфиналом Кубка Украины – 16-летний голкипер стал главным героем встречи

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал выход своих подопечных в финал Кубка Украины и рассказал, как настроил на игру будущего героя.

"Я вам скажу честно, я очень рад. Я завел ребят, сказал им, что раз в жизни можем попасть в финал. Трудно, конечно, но слава Богу получилось в нескольких моментах, мы пытались через "не могу".

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Мариуполь – сильная команда, и они хотят в финал. Но мы довольны, никто не знает, что будет завтра или послезавтра. Сегодня мы едем и отдыхаем по полной программе, а дальше посмотрим.

Мы повезли три вратаря. Я сказал Исенко: "Паша, сегодня твой звездный час. Если будет ничья, ты выйдешь и все отобьешь". Так оно и произошло. Самое главное – чувство меня не подвело", – поделился Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 16-летнего Исенко выпустили на послематчевой серии пенальти, где юноша стал настоящим героем, отразив три удара в серии.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал