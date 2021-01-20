"У нас много опытных футболистов. По 35-36 лет – Сапаю, Ребенку. Чеснакову 33 скоро будет, Яворскому – 31 по 29 Степанюку и Кулачу. Рано или поздно придет время и нам придется омолаживать состав.

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Мы стараемся не брать футболистов, которым, например, 28 лет, не видим смысла в этом. Если приглашать футболиста, то так, чтобы он поиграл 3-4 года в команде, а не год-два. Если у нас есть возможность и руководство идет навстречу – мы покупаем футболистов. Понятно, что для того, чтобы кого-то приобрести, надо кого-то отпустить, ведомость разгрузить. Все непросто", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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