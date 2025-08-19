В Telegram-канале журналиста Максима Краснощекова появилось забавное видео с участием Юрия Максимова и Андрея Шевченко.

На видеоролике показано команду, составленную из ветеранов украинского футбола, в частности Юрия Максимова, Дениса Костышина, Олега Шелаева, Андрея Шевченко и других. Во время того, как нынешний глава УАФ раздавал автографы своим поклонникам, к нему в шутку обратился Максимов.

"Мы не можем понять, почему у тебя одного подписано, а у нас не подписано? Что тебя никто не знает? А нас все знают?" – сказал экс-игрок сборной Украины.

