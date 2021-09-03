Максимов подтвердил переговоры с Динамо по возвращению Кулача
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов надеется усилить состав лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона.
"Рассматриваем вариант с Кулачем, но пока не все так просто. Переговоры с Динамо ведутся.
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Есть определенные нюансы, которые нужно обработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава. Сегодня никого не видел из руководства Ворсклы, приеду на работу и будем разговаривать на эту тему", – заявил Максимов в комментарии Footboom.
Напомним, в прошлом сезоне Кулач выступал именно за Ворсклу и стал лучшим бомбардиром УПЛ (15 голов). В конце июля нападающий подписал контракт с Динамо, однако провел всего 2 официальных матча без результативных действий.
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