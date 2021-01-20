"Я считаю, что Ризнык – это хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Я вижу, что он хочет уйти, но еще успеет. Ризнык не 35 лет, не 30 и даже не 25, это молодой футболист. Он еще проявит себя и даже больше выиграет от этого.

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У нас есть три хороших вратаря – Ткаченко, Фисюн, есть Пашка Исенко. Паше надо добавить мышечной массы и лучше играть ногами, но так все нормально. Вратари есть, но мы пока не рассчитываем расставаться с Ризныком", – отметил Максимов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Ризнык ярко проявил себя в первой части текущей УПЛ – 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 раз сохранял ворота "сухими".

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