Максимов подписал контракт с СК Днепр-1 на 2 года – журналист раскрыл условия работы специалиста
11:18 - Читати українською
Журналист Михаил Спиваковский поделился инсайдом относительно условий работы Юрия Максимова в СК Днепр-1.
Контракт Максимова с СК Днепр-1 рассчитан на 2 года, но второй является опционным, сообщает Спиваковский в программе ТаТоТаке.
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Перед тренером поставили задачу выйти в еврокубки на следующий сезон. Если выполнить его не получится, то клуб будет иметь опцию уволить тренера.
К слову, Максимов дебютировал в СК Днепр-1 с ничьей – игра с Колосом завершилась со счетом 1:1.
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