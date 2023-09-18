Контракт Максимова с СК Днепр-1 рассчитан на 2 года, но второй является опционным, сообщает Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Максимов объяснил, почему остался доволен продолжением серии без побед СК Днепр-1

Перед тренером поставили задачу выйти в еврокубки на следующий сезон. Если выполнить его не получится, то клуб будет иметь опцию уволить тренера.

К слову, Максимов дебютировал в СК Днепр-1 с ничьей – игра с Колосом завершилась со счетом 1:1.

Днепр-1 потерял очки с Колосом в дебютном матче Максимова – безвыигрышная серия в УПЛ продолжается