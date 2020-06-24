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Максимов планировал выход 16-летнего голкипера на серию пенальти – шокирующее признание тренера Ворсклы

24 июня 23:38 - Читати українською
Максимов планировал выход 16-летнего голкипера на серию пенальти – шокирующее признание тренера Ворсклы
Павел Исенко / фото ФК Ворскла

Виктор Уляницкий – помощник главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, признался, как принималось решение выставить 16-летнего Исенко на серию пенальти.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"Вы, наверное, удивились. Но я раскрою секрет. Ему еще две недели назад Максимов сказал, что он выйдет на пенальти, если будет ничья в Кубке Украины", – признался Уляницкий в комментарии телеканалу Футбол 1.

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Отметим, что именно 16-летний Исенко стал героем полуфинальной встречи Кубка Украины между Мариуполем и Ворсклой – юный голкипер отбил три пенальти в послематчевой серии. Добавим, что полтавчане встретятся с Динамо в финале турнира.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Теги
Ворскла Ворскла Кубок Украины Павел Павел Исенко Мариуполь - Ворскла
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