Максимов планировал выход 16-летнего голкипера на серию пенальти – шокирующее признание тренера Ворсклы

Виктор Уляницкий – помощник главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, признался, как принималось решение выставить 16-летнего Исенко на серию пенальти.

"Вы, наверное, удивились. Но я раскрою секрет. Ему еще две недели назад Максимов сказал, что он выйдет на пенальти, если будет ничья в Кубке Украины", – признался Уляницкий в комментарии телеканалу Футбол 1.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Отметим, что именно 16-летний Исенко стал героем полуфинальной встречи Кубка Украины между Мариуполем и Ворсклой – юный голкипер отбил три пенальти в послематчевой серии. Добавим, что полтавчане встретятся с Динамо в финале турнира.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал