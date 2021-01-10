"Да, мы пока на пятом месте. Будем стараться финишировал выше. Мы все хотим занять третье место и играть в еврокубках. Такую задачу мы перед собой поставили.

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Но пока нам не хватает стабильности. То мы играем вничью с чемпионом Украины донецким Шахтером, то мы проиграем команде ФК Львов, которая идет последней в турнирной таблице. Хотя по содержанию игры во Львове, это был не худший поединок для нашей команды", – сказал Максимов в комментарии изданию SportArena.

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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