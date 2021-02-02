"Гога нам поможет, думаю. Конечно, у него есть свои сильные и слабые стороны. В отборе он не играет, а в атаке, думаю, поможет. Он креативный футболист, принимает нестандартные решения в штрафной.

Ворскла, несмотря на дебютный гол Цитаишвили, не смогла удержать победу над Младостью

Я ему позвонил, сказал: "Я на тебя рассчитываю, поможешь". Говорю: "Ты парень нормальный, из Грузии. Если в футбол не будешь играть, то хотя бы вино будешь привозить". Это шутка, конечно. Но Канкава, когда был, всегда привозил. С грузинами все налажено", – рассказал Максимов в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Цитаишвили будет играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі